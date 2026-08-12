Modrić oduševio Talijane svojom skromnošću, evo što je napravio

Podijeli :

DeFodi Images via Guliver Image

Luka Modrić ponovno je završio u fokusu talijanskih medija, no ovoga puta razlog nije bio neki potez na nogometnom terenu. Hrvatski kapetan vratio se u Milano nakon nekoliko slobodnih dana provedenih u Hrvatskoj, a pritom nije koristio privatni avion, već je putovao redovnom Ryanairovom linijom iz Zadra.

La Gazzetta dello Sport posebno je naglasila njegovu skromnost. Talijanski list ističe kako neke nogometne zvijezde uopće ne bi razmatrale putovanje komercijalnim letom, dok je Modriću bilo sasvim uobičajeno putovati ekonomskom klasom. Nekoliko slobodnih dana proveo je u okolici Zadra, gdje posjeduje nekretninu, nakon što je Milan zaključio turneju u Australiji i Indoneziji.

Procurio Milanov plan za Modrića: Evo koju ulogu mu je dodijelio Amorim Modriću u Milan stiže još jedan Vatreni?

Modrićev let za Milano sletio je na zračnu luku Malpensa nešto nakon jedan sat ujutro. Putovao je sam, a na sebi je imao ruksak s hrvatskim obilježjima. Iako je bilo kasno, nije odbio navijače koji su ga prepoznali tijekom putovanja i po dolasku u Milano.

Fotografirao se s njima i podijelio nekoliko autograma, čime je dodatno oduševio one koji su imali priliku susresti ga. Gazzetta njegov postupak vidi i kao potvrdu profesionalnog odnosa koji hrvatski veznjak ima prema svojim obvezama.

Modrić se, naime, u Milano vratio tijekom noći kako bi već sljedećeg poslijepodneva mogao sudjelovati na treningu u Milanellu. Talijanski medij njegovu situaciju usporedio je s Mikeom Maignanom i Adrienom Rabiotom, oko čijih se duljih odmora posljednjih dana dosta raspravljalo. Modrića pritom ističe kao primjer profesionalnosti koji bi ostali nogometaši mogli slijediti.