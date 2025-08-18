Pratite na SK: Sinner i Alcaraz u finalu Cincinnatija nastavljaju svoje veličanstveno rivalstvo

Podijeli :

via Guliver

Večeras od 21 sat počinje finale Mastersa u Cincinnatiju, a ljubitelji tenisa u SAD-u dobit će priliku gledati najbolji meč današnjice. U finalu se sastaju prvi i drugi igrač svijeta - Jannik Sinner i Carlos Alcaraz te će im to biti već četvrto finale ove sezone.

Nakon što se Sinner vratio nakon suspenzije zbog dopinga Alcaraz je počeo igrati bolje pa su tako Talijan i Španjolac u Rimu odigrali svoj prvi veliki finale. Tamo je slavio Alcaraz sa 7:6(5), 6:1, ali je dojam bio da bi svaki meč tako završio.

Pratite na SK: Alcaraz preko ozlijeđenog Zvereva do novog spektakla sa Sinnerom Jannik Sinner prvi finalist Cincinnatija

Međutim, u Roland Garrosu gledali smo znatno izjednačeniji meč, možda i najbolji ikad, u kojem je Španjolac izvukao nemoguće i osvojio svoj drugi Roland Garros. Mjesec dana kasnije sreli su se u finalu Wimbledona gdje je nakon gubitka prvog seta Sinner zaigrao bolje i s 3-1 u setovima došao do prve Grand Slam titule koja nije na tvrdoj podlozi.

Sada, nakon što su obojica uzeli pauzu nakon travnatog Grand Slama, obojica ponovno igraju na vrhunskoj razini te su svoje protivnike ispratili s terena. Alcaraz je do finala došao uz dva izgubljena seta (Džumhur, Rubljov) dok Sinner nijednom nije morao igrati maksimalan broj setova.

Ovo će biti 14. međusobni ogled dvojice najboljih tenisača svijeta, a trenutno Alcaraz vodi s 8-5. Zanimljivo je da je Španjolac u vodstvu (5-3) na tvrdoj podlozi koja bi njemu trebala najmanje odgovarati, a Sinneru najviše.

Veliko finale možete gledati na Sport Klubu 2.