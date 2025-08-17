Pratite na SK: Alcaraz preko ozlijeđenog Zvereva do novog spektakla sa Sinnerom

Podijeli :

via Guliver

Carlos Alcaraz plasirao se u finale Mastersa u Cincinnatiju pobjedom nad Alexanderom Zverevom sa 6:4, 6:3. Tako je izborio svoje sedmo uzastopno finale, a kao i u finalu Wimbledona tamo će igrati protiv Jannika Sinnera koji je ranije svladao francuskog kvalifikanta Terencea Atmanea.

Prije meča se pričalo kako Zverev nije na 100% zbog ozljede leđa, ali očito je rana odgoda zbog kiše omogućila da se Nijemac spremi za meč. Kod 2:1 je Zverev zaprijetio s 0:30, a onda je netko u publici kolabirao i meč je prekinut na 11 minuta.

Nakon što se susret nastavio, Nijemac je osvojio poen i zaradio tri vezane break lopte, no ne koristi nijednu zbog sjajna tri poena Alcaraza. Španjolca je to probudilo te je kod 3:3 napravio break koji nije ispustio do kraja dionice koju je osvojio sa 6:4.

Odmah na početku drugog seta Španjolac radi break te dolazi do 40:15 na svom servisu. Već tada je Zverev izgledao kao da samo čeka kraj meča, ali Alcaraz ga s neobjašnjive tri uzastopne dvostruke pogreške vraća u susret. Nijemac je potom, iako ozlijeđen, držao vodstvo do 3:2 kada ipak Španjolac počinje koristiti ozljedu Zvereva.

Osvaja četiri gema u nizu te sa 6:4, 6:3 dolazi do sedmog uzastopnog finala. Tamo će igrati protiv svog starog znanca Jannika Sinnera. Bit će to njihovo četvrto finale godine i to na trećoj različitoj podlozi. Njih dvojica su tako postali tek peti dvojac koji će se u Open eri naći u finalima na svim podlogama.

To je uspjelo Johnu McEnroeu i Ivanu Lendlu (1983.), Stefanu Edbergu i Borisu Beckeru (1990.), Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu (2006.) te Nadalu i Novaku Đokoviću (2011.).

Finale je na rasporedu u ponedjeljak, a moći ćete pratiti ekskluzivno na Sport Klubu!