Jannik Sinner prvi finalist Cincinnatija

Podijeli :

via Guliver

Jannik Sinner prvi je finalist Cincinnatija. Prvi igrač svijeta je u polufinalu Mastersa u Ohiju pobijedio senzaciju turnira Terence Atmanea s 2-0 u setovima. Francuski kvalifikant držao se u prvom setu, ali u drugom nije imao šanse te je Sinner sa 7:6(4), 6:2 izborio finale.

U prvom setu su oba tenisača bila učinkovita na svom početnom udarcu te nismo vidjeli ni jednu break loptu. Ipak, kvaliteta Sinnera presudila je u tie-breaku. Rano je došao do mini break koji nije ispuštao do kraja seta koji je osvojio sa 7-4.

U drugoj dionici je Talijan kod vodstva 2:1 napravio break te je do kraja susreta sigurno držao razmak od Atmanea. Tako je sa 7:6(4), 6:2 izborio finale Mastersa gdje je osiguran spektakl.

Naime, prvi igrač svijeta u finalu čeka pobjednika meča između Carlosa Alcaraza i Alexandera Zvereva koji će svoj susret odigrati nešto kasnije večeras.