Pratite na SK: Marčinko doznala protivnicu u drugom kolu Rabata

xRicardoxLarreinax via Guliver

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 76.), šesta nositeljica WTA 250 turnira u Rabatu, igrat će u drugom kolu protiv 19-godišnje Ukrajinke Jelizavete Kotliar (WTA - 528.).

Ukrajinka je u utorak u prvom kolu iznenađujuće pobijedila Britanku Francescu Jones (WTA – 105.) s 2-6, 6-3, 6-4.

VIDEO / Marčinko u Maroku pobijedila bivšu dvostruku Grand Slam finalisticu

To je za mladu ukrajinsku tenisačicu prva pobjeda na WTA Touru, na kojem ima dva nastupa u Rabatu, gdje je prošle i ove godine dobila pozivnicu za glavni turnir.

Dvoboj Marčinko i Kotliar bit će na rasporedu u srijedu, a moći ćete ga pratiti na kanalima Sport Kluba.

