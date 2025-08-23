Ovogodišnjem US Openu prijeti najezda invazivnih kukaca

Podijeli :

Frank Franklin II via Guliver

Nadolazeći US Open mogao bi se suočiti s neobičnim izazovom. Predviđa se velika invazija kukaca vrste Lycorma delicatula, poznatih kao "spotted lanternfly". Ovi kukci, koji su poznati po brzom razmnožavanju i šteti koju uzrokuju poljoprivredi, posebno se hrane usjevima, uključujući povrće i voće.

Tenisači, koji se natječu za rekordni nagradni fond od pet milijuna dolara, mogli bi osim protivnika na terenu morati izbjegavati i rojove ovih napasnih kukaca.

Ove godine, brojnost “spotted lanternfly” je značajno porasla, a insekti su već zabilježeni u gotovo polovici okruga savezne države New York. Flushing Meadows, domaćin US Opena, smješten je u četvrtom najvećem javnom parku u državi koji pokriva gotovo 900 hektara, što povećava rizik od njihovog pojavljivanja na turniru. Organizatori su upozorili da, u slučaju da se kukci pojave, gledatelji i igrači trebaju odmah obavijestiti nadležne službe i bez oklijevanja ih uništiti.

Insekti se obično izlegu krajem svibnja, a najaktivniji su u kolovozu tijekom razdoblja parenja.

Stručnjaci ističu brzinu širenja ovih kukaca. Profesorica entomologije sa Sveučilišta Pennsylvania, Kelli Hoover, naglasila je da se “švercaju vlakovima, avionima i brodovima”, dok je Brian Eshenaur sa Sveučilišta Cornell dodao: “Ako netko primijeti ovog insekta, neka ga prvo fotografira – a zatim uništi.”