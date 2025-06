Oduševljeni Agassi usporedio Alcaraza s velikom trojkom: ‘To je nevjerojatno!’

Podijeli :

Tnani Badreddine/DeFodi Images via Guliver

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner iz turnira u turnir pokazuju da je došlo vrijeme njihove dominacije te da će im u nadolazećim godinama teško itko moći parirati.

Nakon osvajanja ovogodišnjeg Roland Garrosa u kojem je preokretom svladao Jannika Sinnera, Alcarazu je trofej dodijelio Andre Agassi koji ga je usporedio s velikom trojkom.

“Alcaraz ima sve kvalitete Velike trojke, pa možda čak i veće”, izjavio je Agassi, koji je među rijetkima osvojio sva četiri Grand Slama, olimpijsko zlato, završni ATP turnir i Davis Cup pa nastavio:

“Nevjerojatno, ali on ima defenzivnu brzinu kao i Đoković, možda i veću. Ima tempo kao Nadal, ako ne i bolji od njega. Ima osjećaj za igru poput Federera, možda i izraženiji. Naravno, sve to treba uklopiti, ali on je definitivno u nekim segmentima igre bolji od svakog igrača iz Velike trojke”.

Posebno ga je impresionirala pokretljivost Španjolca, a u nekim je segmentima primijetio i napredak:

“Carlos se kreće kao izvanzemaljac, ne igra obrambeno čak ni kada je stjeran skroz u kut. Lani je u zamah glavom reketa pri bekhendu išao dosta visoko, prije nego se spustio do mjesta kontakta reketa i loptice… Sada, međutim, nema nepotrebnog visokog zamaha u krug, već se odmah namješta na visinu udarca”