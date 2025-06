Nedodirljivi Sinner nastavlja deklasirati protivnike, ostavio je Rubljova na osam gemova za četvrtfinale Roland Garrosa

Podijeli :

xMarleenxFouchierx via Guliver

Nakon laka tri seta i pobjede 6-1, 6-3, 6-4 protiv ruskog igrača Andreja Rubljova, u četvrtfinale ovogodišnjeg Roland Garrosa se plasirao Talijan Jannik Sinner, najbolji tenisač na svijetu.

Nakon samo trideset minuta okončan je prvi set u kojem je Sinner ispustio tek jedan gem. Nešto ravnopravnije je igrao Rubljov u drugom setu, ali i to je bilo premalo za prvog igrača svijeta. Ponovno je Sinner napravio dva breaka unutar jednog seta te je dobio drugu dionicu sa 6-3.

U trećem setu je prvi do break prilike došao ruski igrač, ali nije iskoristio tu šansu kod 2-2. Potom break prilika nije bilo sve do samog kraja, do 5-4 za talijanskog igrača, kada je Sinner iskoristio prvu meč-loptu za vrlo jednostavno slavlje protiv 17. nositelja Roland Garrosa.

U četvrtfinalu će Sinner igrati protiv Kazahstanca Aleksandera Bublika. Niz sjajnih izvedbi Bublika na ovogodišnjem Roland Garrosu je nastavljen, u meču osmine finala svladao je Britanca Jacka Drapera sa 5-7, 6-3, 6-2, 6-4.

Iznimno talentirani 27-godišnji Bublik ostvario je plasmanom u četvrtfinale rezultat karijere na Grand Slam turnirima, a samo zbog svog često nonšalantnog pristupa tenisu već i ranije nije ostvarivao i bolje rezultate od sadašnjeg u Parizu.

Da je ove godine na pariškoj zemlji spreman na nešto više nego inače pokazao je u drugom kolu kada je svladao Australca Alexa De Minaura nakon što je izgubio uvodna dva seta. Preokret je napravio i protiv petog nositelja Drapera te je na uistinu impresivan način odigrao drugi, treći i četvrti set.

Pokazao je Bublik, 62. tenisač trenutačno na svijetu, i psihičku snagu u zadnjem gemu kada je servirao za pobjedu. Spasio je čak pet break-prilika Drapera i uz ovacije s tribina proslavio pobjedu.

Vrlo jednostavno su njemački tenisač Alexander Zverev i srpski igrač Novak Đoković izborili međusobni četvrtfinalni meč.

Nakon što je nizozemski tenisač Tallon Griekspoor predao meč trećem nositelju Zverevu, u trenutku kada je Nijemac vodio 6-4, 3-0, Đoković je sa 6-2, 6-3, 6-2 bio bolji od britanskog tenisača Camerona Norrieja. Bila je to jubilarna 100. pobjeda Đokovića u karijeri na terenima Roland Garrosa. Đoković i Zverev su u karijeri igrali 13 puta i trenutačno Đoković vodi 8-5. U posljednjih pet međusobnih dvoboja tri puta je slavio Zverev.