Nastavlja se sezona iz snova Antonije Ružić – osigurala najbolji renking i debi na Grand Slamu!

Podijeli :

Paul Bonser SPP via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić izborila je polufinale Challengera u švedskom Bastadu i pritom osigurala nastup u glavnom ždrijebu US Opena.

Ružić je u četvrtfinalu bila uvjerljiva protiv prve nositeljice Lucije Bronzetti iz Italije 6:4, 6:2 te će u polufinalu igrati s još jednom Talijankom Elisabettom Cocciaretto.

Ružić je i prije mjesec dana na WTA turniru u Nottinghamu na travi također pobijedila Bronzetti bez izgubljenog seta. U ovaj je turnir ušla kao 91. igračica svijeta, a ovim trijumfom bit će najmanje 89., što će joj biti novi najbolji renking.

Ne samo to, već je dvadesetdvogodišnja Hrvatica izborila izravan nastup u glavnom ždrijebu posljednjeg Grand Slama sezone, US Opena. To će joj biti Grand Slam debi.

Nastavlja se tako najbolja sezona karijere za Ružić, koja je ove godine već osvojila dva najveća ITF naslova u Slovačkoj i Sloveniji, zatim ostvarila prvu Masters pobjedu u Rimu te prošla kolo WTA turnira u Linzu i Nottinghamu.