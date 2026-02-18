Mladi američki tenisač postao najmlađi osvajač turnira još od Carlosa Alcaraza

Podijeli :

Foto: Screenshot (Instagram: Andrew Johnson)

Prije par dana je Andrew Johnson na ITF 15K turniru u Sunriseu na Floridi osvojio turnir sa samo 16 godina.

Tako je 16-godišnjak postao najmlađi osvajač ITF turnira još od Carlosa Alcaraza koji je 2019. ipak bio nešto mlađi.

Sedmerostruki Grand Slam osvajač tada je imao 16 godina i 84 dana dok je američki tenisač na Floridi naslov osvojio sa 16 godina i 176 dana.

Zanimljivo je da je u siječnju Moise Kouame, francuski 16-godišnjak postao najmlađi osvajač turnira nakon Alcaraza, ali njegov “rekord” izdržao je tek mjesec dana. Kouame je svoj naslov osvojio sa 16 godina i 311 dana.

Najveća francuska teniska nada sa samo 16 godina izborila svoj prvi ATP turnir 16-godišnji Francuz postao najmlađi osvajač turnira još od Carlosa Alcaraza

No, mladi Francuz je prije nekoliko dana debitirao na ATP razini (Montpellier), a u utorak je postao prvi igrač rođen 2009. godine koji je ostvario pobjedu na ATP Challenger razini. On je na domaćem terenu u Lilleu u prvom kolu s 2-0 u setovima bio bolji od hrvatskog tenisača Mateja Dodiga.