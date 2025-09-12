Mikrut i Poljičak sjajno igraju na Challenger razini: Obojica su izborila polufinale

Podijeli :

Goran Sebelic / CROPIX via Guliver Images

Luka Mikrut i Mili Poljičak nastavljaju s odličnim rezultatima na Challenger razini. Mikrut je nakon naslova u Comu, kratkog zastoja u Tullnu, u Bielli izborio polufinale pobjedom nad Zdenekom Kolarom (2-0). U međuvremenu, Poljičak je prekinuo impresivan niz od 19 uzastopnih pobjeda Rumunja Cezara Cretua, također slavivši s 2-0 i osiguravši svoje mjesto među četiri najbolja u Targu Muresu.

Mikrut je protiv Kolara od samog početka pokazao stabilnu igru i konstantan pritisak na protivnički servis. Iako u prvom gemu nije realizirao break-loptu, njegova dominacija na returnu bila je očita. Kolar je na svom servisu odigrao čak 21 poen više nego Mikrut na svom (44-23). Prvi set pripao je Splićaninu sa sigurnih 6:2, a u drugom je rano napravio break i dodatno povećavao prednost do konačnih 6:2, 6:1. U borbi za svoje treće Challenger finale u singlu igrat će protiv Švicarca Kiliana Feldbauscha, trenutno 386. igrača svijeta.

Poljičak je protiv Cretua brzo došao do breaka, no Rumunj se vratio u igru kod 3:3. Ipak, Splićanin je spasio dvije break-lopte i s tri gema u nizu uzeo prvi set. U drugom setu poveo je s 4:1, nije posustao ni kad je Cretu smanjio na 4:2, već je ponovno odgovorio nizom gemova za konačnih 6:3, 6:2. U polufinalu ga čeka pobjednik dvoboja između Jaya Clarka i Andree Picchionea. S Britancem ima negativan omjer 0-3, dok protiv Talijana još nije igrao.