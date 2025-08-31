Loša forma učinila svoje: Medvjedev mijenja trenera nakon osam godina

Podijeli :

via Guliver

Danil Medvjedev ove sezone igra znatno lošiji tenis nego inače. Iako ima pozitivan omjer pobjeda i poraza (26-17), dojam je da je Rus daleko od svoje najbolje razine. Očito je toga svjestan i sam pa je tako nakon poraza u prvom kolu US Opena raskinuo suradnju sa svojim trenerom.

Riječ je o Gillesu Cervari, francuskom treneru koji je u stožeru Rusa bio još od 2017. godine. S Medvjedevom je osvojio brojne titule, a njhovo najveće postignuće je osvajanje US Opena 2021. godine.

Tada je Rus u finalu potpuno nadigrao Đokovića koji je lovio povijesni kalendarski Grand Slam. Osim toga, Medvjedev je pod vodstvom Cervare osvojio Tour Finals, šest Mastersa, četiri 500-tice te osam turnira iz serije 250.

Ne zna se koji će trener zamijeniti Francuza. Iako je 13. tenisač svijeta, Medvjedev vjerojatno nije poželjan suradnik jer često na terenu zna izvoditi scene, a nerijetko se i posvađa sa svojim stožerom.