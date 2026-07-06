Matej Dodig uspješno započeo obranu naslova na Challengeru u Trstu

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Matej Dodig je u ponedjeljak započeo svoju obranu naslova na ATP Challenger turniru u Trstu. Njegov protivnik u prvom kolu bio je Indijac Sumit Nagal koji je krajem lipnja na putu do naslova u Rumunjskoj pobijedio dvojicu Hrvata, Milija Poljička i Duju Ajdukovića. Ipak, Nagal nije mogao slaviti protiv još jednog Hrvata pa je na kraju meča morao čestitati Dodigu na pobjedi od 2-0 u setovima.

Mladi Osječanin, koji se nedavno odlučio napraviti zaokret u karijeri upisavši se na Sveučilište u Teksasu, je u prvom setu odigrao sjajan tenis. Kod 2:2 napravio je break Nagalu i na tome nije stao. Nakon potvrde breaka za 4:2, Indijcu je još jednom oduzeo servis, a onda je na svom početnom udarcu kod 5:2 iskoristio drugu set-loptu za 6:2 i vodstvo od 1-0 u setovima.

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U drugom setu breakova nije bilo sve do 3:3 kada Dodig napokon slama servis Nagala i stiže na dva gema od pobjede. Uz omanje probleme potvrdio je break te je stigao na gem od prolaska u drugo kolo. Indijac je zatim smanjio na 5:4 te je natjerao 20-godišnjeg Hrvata da na svom početnom udarcu zaključi meč. To je Dodig i uspio čime je zaključio pobjedu od 6:2, 6:4.

Dodig je lani u Trstu došao do svog jedinog Challenger naslova u pojedinačnoj konkurenciji. U finalu je s 2-0 u setovima bio bolji od Thiaga Agustina Tirantea pa sada ovaj tjedan mora braniti važne bodove.

Prije početka turnira na ATP ljestvici uživo bio je na 295. mjestu (-87), a sada će taj pad ublažiti za šest pozicija jer je pobjedom protiv Nagala došao na 289. mjesto ljestvice uživo.

U drugom kolu Dodig će igrati protiv domaćeg tenisača Michelea Ribecaija koji je u prvom kolu s 2-0 u setovima bio bolji od Franca Roncadellija.