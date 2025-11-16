VIDEO / Sinner nadigrao Alcaraza i još jednom osvojio završni Masters u Torinu!

Podijeli :

Talijan Jannik Sinner obranio je naslov pobjednika na ATP Finalu tenisača u Torinu.

On je kao i prošle godine do trijumfa na završnom turniru godine stigao bez izgubljenog seta, a u finalu je nadigrao prvog igrača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza sa 7-6 (4), 7-5 nakon dva sata i 15 minuta sjajnog tenisa.

Bio je ovo 16. međusobni ogled Sinnera i Alcaraza i šesta pobjeda talijanskog igrača.

Samo ove godine Sinner i Alcaraz sastali su se u tri finala na Grand slam turnirima te u finalu ATP Finala, Španjolac je slavio u Roland Garrosu te na US Openu, dok je Talijan osvojio Wimbledon i sada ATP Finale.

