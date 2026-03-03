Pratite na SK: Sjajni Prižmić prošao svoje prve Masters kvalifikacije i izborio glavni turnir Indian Wellsa

Mladi hrvatski tenisač u finalnom kolu kvalifikacija upisao je šestu pobjedu protiv igrača iz TOP 100 društva.

Sa 6:2 i 6:4 svladao je 89. tenisača svijeta Aleksandra Vukića, a do pobjede je stigao nakon sat i 24 minute igre.

Prižmić je tako potvrdio dobru formu nakon kratkog izleta na zemljanu podlogu te osigurao nastup u glavnom ždrijebu jednog od najvećih turnira sezone. Protivnika u prvom kolu doznat će uskoro.