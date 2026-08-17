Pavić i Arevalo preokretom izbacili ruski par i prošli dalje u Cincinnatiju

Nakon poraza u finalu Mastersa u Montrealu, hrvatsko-salvadorska kombinacija Mate Pavić i Marcelo Arévalo brzo se vratila pobjedama. Treći nositelji stigli su u američki Cincinnati, gdje su u prvom kolu tamošnjeg Mastersa svladali ruski par Andrej Rubljov i Karen Hačanov s 2:6, 7:6(2), 10:3.
Rubljov, 18. tenisač svijeta, i Hačanov, 39. na ATP pojedinačnoj ljestvici, bolje su otvorili meč. U prvom setu dvaput su oduzeli servis Paviću i Arévalu te poveli 1:0.
U drugom setu uslijedila je puno izjednačenija borba, a pobjednik je odlučen u tie-breaku. Pavić i Arévalo odigrali su ga odlično i sa 7:2 izborili odlučujući set.
U super tie-breaku hrvatsko-salvadorski par bio je posebno uvjerljiv. Brzo su stvorili veliku prednost i na kraju slavili s 10:3, čime su izborili plasman u drugo kolo.
Tamo će igrati protiv pobjednika dvoboja Arribage/Olivetti – Fery/Lehečka.
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