Marozsan odustao od nastupa u Umagu zbog ozljede, Neumayer u glavnom ždrijebu

Mađarski tenisač Fabian Marozsan (ATP - 54.), koji je bio postavljen za šestog nositelja 36. izdanja Plava Laguna Croatia Opena, morao je u utorak odustati od nastupa u Umagu zbog ozljede lijevog koljena.

U ždrijebu glavnog turnira zamijenio ga je Austrijanac Lukas Neumayer (ATP – 162.), koji je bio drugi nositelj u kvalifikacijama, ali je poražen u završnom kolu od Nijemca Marka Topa.

No, 23-godišnji austrijski tenisač dobio je novu priliku, a u prvom kolu glavnog turnira igrat će protiv kvalifikanta, Bolivijca Juana Carlosa Prada Angela (ATP – 173.). Taj je meč na rasporedu večeras, kao treći na Studenac Areni, s početkom ne prije 19.30 sati.

Pobjednika u drugom kolu čeka bosansko-hercegovački predstavnik Damir Džumhur koji je u ponedjeljak svladao Portugalca Henriquea Rochu sa 6-2, 6-1.