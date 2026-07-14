Croatia Open Umag priprema poseban dan: Tenis, zdravlje i edukacija u centru pažnje

Za pregled nije potrebna prethodna prijava, traje svega nekoliko minuta, a upravo takve jednostavne kontrole često mogu pomoći u ranom otkrivanju mogućih zdravstvenih rizika.

Poseban dio programa bit će “Pokaži srce – zdravstveni panel s dr. Ivanom Marić i gostima”, koji će se održati u 18 sati. Na panelu će liječnici, sportski stručnjaci i gosti iz svijeta sporta govoriti o važnosti prevencije, zdravlju srca sportaša te redovitim liječničkim pregledima – od profesionalaca do rekreativaca. Posjetitelji će imati priliku uključiti se u razgovor i postaviti pitanja stručnjacima.

“Sport nas uči kako pomaknuti vlastite granice, ali nas istodobno podsjeća koliko je važno čuvati zdravlje. Upravo zato želimo da preventivni pregled postane navika, a ne nešto o čemu razmišljamo tek kada se pojave problemi. Pozivamo sve posjetitelje da odvoje nekoliko minuta i učine nešto dobro za sebe”, poručili su iz udruge Pokaži srce.

Udruga je osnovana 2022. godine, a od tada je okupila liječnike, sportske institucije i partnere s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i očuvanja zdravlja. Kroz njezine aktivnosti dosad je provedeno više od 5000 besplatnih preventivnih pregleda mladih sportaša, čime je inicijativa postala prepoznatljiv dio brojnih sportskih i društvenih događanja u Hrvatskoj.

Podršku programu pruža PSK, srčani sponzor udruge Pokaži srce, koji kroz partnerstvo sudjeluje u organizaciji preventivnih pregleda, edukacija i aktivnosti usmjerenih na promociju zdravlja.

Nakon programa posvećenog zdravlju i sportu, atmosfera u Stella Marisu nastavit će se uz koncert Prljavog kazališta, koje će zaključiti jedan od najbogatijih dana ovogodišnjeg turnira.

Plava Laguna Croatia Open Umag održava se od 10. do 18. srpnja, a sve aktivnosti u sklopu Pokaži srce kutka besplatne su za posjetitelje turnira. Uz vrhunski tenis, 16. srpnja donosi i priliku da svi koji posjete Umag naprave nešto korisno za svoje zdravlje.