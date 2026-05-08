VIDEO / Fenomenalni Prižmić slavio protiv Đokovića i ostvario pobjedu karijere

U drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić je drugi put u karijeri dobio veliku privilegiju igrati protiv Novaka Đokovića. Nakon poraza u Australian Openu prije dvije godine, u ovom susretu slavio je Splićanin s 2-1 u setovima (2:6, 6:2, 6:4).

Prva četiri gema u meču Prižmića i Đokovića prošla su bez breakova, a najbliže tome bio je Đoković koji je kod 2:1 imao break loptu. Nju je Splićanin spasio sjajno i na kraju osvojio gem, ali do kraja seta nije uspio parirati Đokoviću te je Srbin sa 6:2 osvojio prvu dionicu igre.

U drugom setu Đoković je imao problema sa zdravljem i mučio se u igri. To je iskoristio Prižmić koji je odjurio na 4:0 te je na kraju set zaključio sa 6:2.

Odveo je tako meč u treći set gdje je break napravio pri rezultatu 2:2. Ubrzo zatim potvrdio je oduzimanje servisa te je poveo s 4:2, zatim i s 5:3, a onda je Đoković gemom za 5:4 natjerao Prižmića da odservira za najveću pobjedu karijere.

U tome je i uspio te je s 2:6, 6:2, 6:4 porazio četvrog igrača svijeta, osvajača 24 Grand Slama i tenisača koji je kompletirao ovaj sport osvojivši sve što se moglo.

U sljedećem kolu Prižmić će igrati protiv pobjednika meča između Vita Koprive i Uga Humberta.