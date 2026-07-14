Kovačić napušta Manchester City? Želi ga bivši klub

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić mogao bi ovog ljeta napustiti Manchester City i, pomalo iznenađujuće, vratiti se u talijansku Serie A.

Nakon što je na Etihadu započela nova era bez Pepa Guardiole, a iza Kovačića je sezona prožeta problemima s ozljedama u kojoj je igrao tek u samoj završnici, odlazak iz Engleske nametnuo se kao realna opcija.

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Kako ekskluzivno otkriva ugledni talijanski insajder Matteo Moretto, iskusni hrvatski veznjak ponuđen je aktualnom prvaku Italije – milanskom Interu.

Moretto navodi da su inicijalni kontakti već uspostavljeni. Ključnu ulogu u potencijalnom poslu ima sportski direktor Nerazzurra, Piero Ausilio, koji izuzetno dobro poznaje Kovačića još iz njegovog prvog mandata na Giuseppe Meazzi. Uprava milanskog kluba trenutačno važe opcije prije nego što donese konačnu odluku hoće li i službeno krenuti u realizaciju ovog velikog povratka.

Podbjećanja radi, Kovačić je u Inter stigao kao tinejdžer iz Dinama u siječnju 2013. godine za 15 milijuna eura. U plavo-crnom dresu odigrao je 97 utakmica, nakon čega je izgradio impresivnu europsku karijeru igrajući redom za velikane Real Madrid, Chelsea i Manchester City.

Hrvatski veznjak s Građanima ima važeći ugovor do ljeta 2027. godine, a njegova se tržišna vrijednost prema Transfermarktu trenutačno procjenjuje na 10 milijuna eura.

Ipak, Inter nije jedini klub koji prati situaciju oko 32-godišnjeg Hrvata. Ako pregovori s Milanom ne urode plodom, Kovačić na stolu ima i druge primamljive opcije, budući da su ranije snažan interes za njegovo dovođenje pokazali Aston Villa, Juventus te turski Beşiktaş. Jedno je sigurno – pred Kovačićem je itekako uzbudljivo ljeto.