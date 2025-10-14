Marčinko slavila protiv Bugarke na startu Challengera u Meksiku

Hrvatska tenisačica, 19-godišnja Petra Marčinko uspješno je započela nastup na WTA "challengeru" u meksičkom Tampicu.
Marčinko ima status druge nositeljice. U 1. kolu svladala je Bugarku Liju Karatančevu sa 6-2, 6-2.
U 2. kolu Marčinko će igrati protiv bolje iz ogleda Indijke Sahaje Yamanpalli i Amerikanke Sloane Stephens, 32-godišnja Stephens je 2017. godine osvojila US Open, godinu potom igrala i finale Roland Garrosa, ali trenutačno je tek 1092. igračica svijeta.
