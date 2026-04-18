Marčinko propustila priliku izjednačiti najbolji renking karijere

Roberto Bettacchi IPA Agency via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko nije se uspjela plasirati u finale WTA Challengera u portugalskom Oeirasu.

Iako je Marčinko imala “break” prednosti u trećem setu, zaustavljena je u polufinalu zemljanog Challengera u Portugalu nakon poraza protiv Sinje Kraus (120.) iz Austrije 6:4, 1:6, 6:4.

Hrvatica je u trećem setu vodila 3:1 te imala čak i dvije prilike za dvostruki “break”, ali Austrijanka se izvukla i poravnala na 3:3. Marčinko je tada napravila novi “break” za vodstvo 4:3, no do kraja više nije osvojila ni gem.

Šteta, bila je to lijepa prilika za dvadesetogodišnju Zagrepčanku da pobjedom skoči na 69. mjesto i tako izjednači najbolji renking karijere. Ovako će u novi tjedan ući kao 74., što će biti napredak od šest mjesta u odnosu na aktualni tjedan.

Marčinko je do sada igrala dva Challenger finala – 2024. izgubila je za naslov u švicarskom Montreuxu, a 2025. osvojila je Rim.