Kiks Pavića i Arevala na US Openu, u porazu prokockali dvije meč-lopte

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Images

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo plasirali su se u osminu finala konkurencije parova na US Openu.

Nakon što su u prvom kolu teškom mukom izbacili Hidalga i Kadhea, Pavić i Arevalo u drugom su kolu također imali dosta problema, ali ovaj se put nisu provukli. Česi Tomaš Machač i Matej Vocel izbacili su ih rezultatom 5:7, 7:6 (4), 7:5.

Pavić i Arevalo servirali su za meč kod 5:4 u trećem setu i u dva navrata bili na poen od pobjede, no Česi su ih ‘brejknuli’ dva puta u nizu i kreirali velik šok.

Machač je dobar igrač parova što je potvrdio lani na Olimpijskim igrama osvojivši zlato u miksu i četvrto mjesto u muškim parovima, no Vocel je malo poznat igrač koji je čak i u ovoj konkurenciji još uvijek na Challenger razini, stoga je ovaj poraz svakako kiks hrvatsko-salvadorskog para.

Ispadanjem prvih nositelja Casha i Glasspoola već u prvom kolu, drugi nositelji Pavić i Arevalo ostali su najbolje rangirani par u ždrijebu, ali nažalost ne zadugo.

U parovima Hrvatska sada ostaje samo na Nikoli Mektiću koji s Amerikancem Rajeevom Ramom igra osminu finala protiv Rombolija i Smitha.

Što se singla tiče, Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Australac Alex De Minaur izborili su plasman u četvrtfinale i u međusobnom će ogledu tražiti putnika u polufinale.

Kanađanin je u susretu osmine finala pobijedio Rusa Andreja Rubljova sa 7-5, 6-3, 6-4, koji ga je pobijedio u sedam od osam prethodnih susreta.

Auger-Aliassime je posljednji put stigao do četvrtfinala nekog Grand Slama prije tri godine na Australian Openu.

U četvrtfinalu će igrati protiv De Minaura koji je pobijedio Švicarca Leandra Riedija sa 6-3, 6-2, 6-1. De Minaur se kvalificirao u svoje šesto četvrtfinale Grand Slama u karijeri i pokušat će prvi put doći do polufinala velikog turnira.

Do sada su De Minaur i Auger-Aliassime igrali tri put međusobno, a Kanađanin vodi 2-1 u pobjedama.