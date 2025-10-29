Ipak ništa od povratka sa stilom: Dimitrov predao i u Parizu!

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Povratak Grigora Dimitrova na teren ovog tjedna na Mastersu u Parizu bio je sladak, ali nažalost kratak, jer je u srijedu poslijepodne odustao od meča drugog kola protiv Daniila Medvedeva.

Tridesetčetverogodišnji Bugarin, koji je tri mjeseca bio izvan terena zbog ozljede prsnog mišića, vratio se pobjedom u ponedjeljak protiv Giovannija Mpetshija Perricarda. No, uoči svog 12. međusobnog susreta s Medvedevom (omjer 8-3 za Medvedeva), Dimitrov je morao odustati zbog ozljede ramena.

Na Wimbledonu u srpnju, Dimitrov je u četvrtom kolu vodio protiv tada prvog tenisača svijeta Jannika Sinnera s 2:0 u setovima kada je osjetio iznenadnu bol u prsnom mišiću i bio prisiljen predati meč. Bio je to njegov peti uzastopni odlazak s Grand Slam turnira zbog predaje.

Bivši treći tenisač svijeta prema ATP ljestvici proveo je tri mjeseca izvan terena prije nego što se napokon vratio u Pariz, gdje je 2023. godine stigao do finala. U utorak navečer pridružio se Nicolasu Mahutu u igri parova u posljednjem meču Francuzove karijere.

