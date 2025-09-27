HTS objavio kada će biti komemoracija za Pilića: ‘Da mu još jednom zahvalimo na svemu…’

Hrvatski teniski savez otkrio je kada će biti održana komemoracija za Nikolu Pilića.
“Prigodna komemoracija održat će se u Zagrebu, u ponedjeljak 29. rujna, u hotelu Sheraton, Ulica kneza Borne 2, s početkom u 12 sati.
Pozivamo Vas da na ovaj način još jednom zahvalimo Nikoli Piliću na svemu što je dao hrvatskom tenisu i prisjetimo se najljepših trenutaka koje smo doživjeli s njim.
Knjiga sućuti otvorena je od četvrtka 25. rujna u 9 sati u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora u Odranskoj 1/1 u Zagrebu”, napisao je HTS.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!