Đoković posvetio emotivnu poruku Nikoli Piliću: ‘Moj teniski Otac’

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Novak Đoković objavio je svojevrsno oproštajno pismo od nedavno preminulog teniskog velikana - Nikole Pilića.

Jučer je obožavatelje tenise pogodila vijest da je u 87. godini preminula legenda hrvatskog i svjetskog tenisa, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je osvojila naslov prvaka 2005. godine – Nikola Pilić.

Pilić je kao trener vodio brojne velike tenisače. Bio je jedan od ključnih ljudi u počecima velike karijere Novaka Đokovića. Pilić je brigu o slavnom srpskom tenisaču preuzeo kad je ovaj imao svega 12 godina, a najtrofejniji tenisač u povijesti se emotivnim pismom oprostio od teniske legende.

„Dragi Šjor Niko“, započeo je Novak…

View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole)

“Primio sam tužnu vijest danas dok sam bio na terenu, završavajući svoj trening. Osjećaj praznine i tuge me obuzeo. Nadam se da si osjetio koliko si mi značio u karijeri i životu. Tvoj utjecaj na moj razvoj kao čovjeka i tenisača ostaje neizbrisiv. Osjećam vječnu zahvalnost tebi i tvojoj divnoj ženi Miji što ste me prihvatili kao vlastitog sina kada sam imao 12 godina.

Moji roditelji i braća su tebe uvijek doživljavali kao člana obitelji. Kada su nam gotovo svi okrenuli leđa i dok je naša zemlja bila razarana u bombardiranju, Mija i ti ste nam pružili ruku podrške i učinili sve što je bilo u vašoj moći da bi moja braća i ja mogli nastaviti živjeti svoj san i baviti se sportom koji volimo.

Hvala ti za sve trenutke koje sam danas ponovno proživljavao u mislima i koji će ostati urezani u mom sjećanju dok sam živ. Uz tugu i pomiješane emocije koje osjećam, tvoj lik i uspomene na zajedničke trenutke unose mi radost i zahvalnost u srce.

Tvoja će ostavština dugo trajati, a generacije će se s velikim divljenjem osvrtati na tvoj lik i djela. Sva tvoja postignuća kao igrač, trener i izbornik ispisana su zlatnim slovima u knjigama sportske povijesti Balkana i svjetskog tenisa. Za mene je, ipak, najvažnije što te s ponosom mogu zvati “Sjor Niko, moj teniski Otac”.

Počivaj u miru.”