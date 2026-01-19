Gojo popravio loš ponedjeljak Hrvata na Challenger razini

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

Iako je glavni fokus hrvatskih tenisačica i tenisača na Australian Openu, bilo je nekoliko mečeva i na nižoj razini tenisa. Tako su u Vijetnamu nastupili Luka Mikrut i Matej Dodig dok je u Egiptu zaigrao Borna Gojo. Nažalost po hrvatske predstavnike, samo je Gojo uspio slaviti u prvom kolu Challengera.

Otprilike u isto vrijeme su na teren u Vijetnamu izašli Luka Mikrut i Matej Dodig. Obojica su bili favoriti u svojim mečevima, ali nijedan od njih nije uspio taj status i opravdati.

Mikrut je igrao protiv 1137. igrača svijeta te je osvojio prvi set sa 6:3. Činilo se da će Splićanin uspjeti doći do prve pobjede u 2026. godini, no Nikolai Barsukov preokrenuo je susret u svoju korist te je s 3:6, 6:2, 7:6(4) šokirao 163. tenisača svijeta.

Ništa bolje se nije proveo ni Osječanin Dodig. On je igrao protiv Robina Bertranda, a Francuz je prvi set osvojio sa 7:5. U drugom je poveo s 5:2 kada je hrvatski predstavnik, možda malo i nesportski, predao meč jedan gem udaljen od poraza.

Da sve ne bi bilo crno u hrvatskom tenisu pobrinuo se Borna Gojo. On je u prvom kolu Challengera u Egiptu igrao protiv drugog nositelja Jayja Clarkea. Iako je Britanac bio bolje rangiran, Gojo je bio favorit u ovom meču, a tu ulogu je i opravdao.

U prvom setu je izgubio samo jedan gem da bi u drugom kod 4:4 napravio ključan break koji je i potvrdio za pobjedu od 6:1, 6:4.

Ovo je Goji bila druga pobjeda u 2026. godini, a svoju treću tražit će protiv pobjednika meča između Joela Josefa Schwaerzlera i Stefana Napolitana.