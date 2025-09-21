Fritz šokirao Alcaraza, ‘Tim svijet’ slavio s NBA zvijezdom

Podijeli :

AP Photo/Jeff Chiu via Guliver

Carlos Alcaraz je na Laver Cup došao kao novopečeni broj 1, favorit u svim mečevima, a prvi je već izgubio u pojedinačnoj konkurenciji.

Taylor Fritz potpuno protiv svih prognoza ne samo da je prvi put u karijeri pobijedio Španjolca sa 6:3, 6:2, već je to učinio i na podlozi koja bi njegovom protivniku trebala više odgovarati.

“Od početka sam znao što moram učiniti”, sretan je bio peti tenisač svijeta.

“Jedino je pitanje bilo hoću li to uspjeti. Igrao sam protiv Carlosa tri puta, svaki put me slomio u prvom gemu. Zato je taj prvi gem bio toliko važan za mene.”

Amerikanac je ne samo uspio izbjeći loš početak, već prvi put u međusobnim mečevima nije dopustio suparniku niti jedan break u cijelom meču. Poništio je obje Alcarazove prilike, pa čak mu je tri puta oduzeo gem. Španjolac je bio potpuno nadigran i već su počeli podsjetnici da svake sezone nakon US Opena krivulja njegove igre ide nizbrdo.

What a match from Taylor Fritz👏 Match summary powered by Perplexity #LaverCup pic.twitter.com/b38xM5WIMH — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2025

Stvari su odmah krenule dobro za Tim svijet. Alex de Minaur, koji se pridružio timu u zadnji čas, prije samo nekoliko dana umjesto Francisa Tiafoea, potpuno je nadmašio Alexandera Zvereva 6:1, 6:4. Treći tenisač svijeta nije igrao u petak.

Nakon toga, Francisco Cerundolo je nešto teže izašao na kraj s Holgerom Runeom – 6:3, 7:6 (7:5) – a Fritz je deklasirao Alcaraza kako bi potpuno neočekivano odnio treću pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji subotnjeg programa.

Velikom slavlju pobjednika na terenu pridružili su se Roger Federer, suvlasnik natjecanja, i Steph Curry, košarkaš Golden State Warriorsa koji igraju u ovoj dvorani.

Laver Cup završava danas, a svaka pobjeda vrijedit će tri boda, tako da je još sve moguće.