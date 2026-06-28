Francuz izgubio u finalu, ali će priliku za revanš imati već u prvom kolu Wimbledona

Belgijanac Zizou Bergs (ATP-48.) pobijedio je u finalu ATP turnira na travi u engleskom Eastbourneu Francuza Uga Humberta, 30. na svjetskoj ljestvici s 3:6, 6:1, 6:4.

Bio je to meč koji je u subotu prekinula kiša. Francuz je u prvom setu kod prekida u subotu vodio 2:1, a meč je nastavljen u nedjelju pod sunčanim uvjetima, ali s vjetrom koji je poremetio oba igrača.

Bergs (27) je osvojio svoj prvi ATP naslov u svom trećem finalu, a u ponedjeljak će se popeti na 37. mjesto ATP ljestvici. Nakon Stockholma i Adelaidea, 28-godišnji Humbert sada je izgubio tri uzastopna finala od svog sedmog i naslova u Marseilleu 2025. godine.

Zanimljivo, ova dvojica tenisača ponovno će se susresti i u utorak u prvom kolu Wimbledona.

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