Đoković u polufinalu Australian Opena, Musetti mu predao meč

REUTERS/Tingshu Wang via Guliver

Novak Đoković pobijedio je Lorenza Musettija u četvrtfinalu Australian Opena. Ipak, ishod meča na Rod Laver Areni, nakon nešto više od dva sata igre, nije bio onakav kakav bi itko želio – pa ni 38-godišnji Srbin.

Talijan je sjajno otvorio susret i poveo s 2:0 u setovima, a Đoković je (naizgled) najavio preokret gemom u kojem nije izgubio ni poen. No uslijedio je medicinski time-out 23-godišnjaka iz Carrarae.

U sljedećem poenu 15 godina stariji Đoković obranio je svoj servis, što mu je prvi put pošlo za rukom protiv igrača koji mu je prvi oduzeo set na ovom izdanju turnira u Melbourneu. Međutim, znatno mlađi suparnik tada je prišao mreži i pružio ruku – predaja.

“Fizički se mučio, ali nisam odmah shvatio što se događa. Kada sam napravio break na 40:0, shvatio sam da se u posljednjem poenu nije ni potrudio. Nakon toga je zatražio time-out, a vidio sam da se sporo kretao prema boksu“, rekao je Đoković dojmove nakon ovakve pobjede.

Đoković i Musetti do sada su se sastali deset puta, a omjer je 9-1 u Novakovu korist. Posljednji put igrali su u Ateni prošle godine, gdje je u glavnom gradu Grčke Đoković slavio sa 4:6, 6:3, 7:5 nakon gotovo tri sata igre.

I njihov prvi međusobni susret završio je Musettijevom predajom. Đoković je prvi put ukrstio reket s Talijanom u osmini finala Roland Garrosa, gdje je Musetti također poveo s 2:0 u setovima, a potom su uslijedili setovi od 6:1 i 6:0. Nakon vodstva 4:0 u petom setu i ukupno 3 sata i 28 minuta igre, tada 19-godišnji Musetti odlučio je predati meč.

Program je započeo u 1.30 sati po srednjoeuropskom vremenu, a igrana su i dva ženska četvrtfinala: Elena Rybakina pobijedila je Igu Swiątek sa 7:5, 6:1, dok je Jessica Pegula bila bolja od Amande Anisimove 6:2, 7:6 (7-1).

Ovo je drugi uzastopni dvoboj u kojem Đoković prolazi nakon predaje suparnika, u 4. kolu nije morao niti izlaziti na teren jer mu je Čeh Jakub Menšik predao bez borbe.

Pobjednik dvoboja Đokovića i Musettija u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Jannika Sinnera i Bena Sheltona.