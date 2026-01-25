Đoković ‘potresen’ nakon što je srušen njegov rekord, evo što je poručila Sabalenka

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver Image

Sabalenka je srušila rekord koji je Đoković držao na Grand Slam turnirima te je potom uputila riječi podrške „utučenom“ Srbinu.

Riječ je o broju uzastopno osvojenih tie-breakova na najvećim turnirima. Bjeloruskinja je pobjedom nad Victorijom Mboko 6:1, 7:6 (7:1) stigla do 20. uzastopnog tie-breaka, što znači da u tom segmentu igre nije izgubila još od polufinala Roland Garrosa 2023. godine. Tada je bolja bila Karolina Muchova, koja je izborila finale nakon tri neizvjesna seta.

„Sada sam potresen”, poručio je Srbin uz ljutiti emotikon, a nedugo zatim stigao je i odgovor njegove prijateljice.

„Ostani motiviran“, napisala je 27-godišnjakinja iz Minska, iako će Novak teško uspjeti dostići taj niz s obzirom na pozne igračke godine.

Đoković je osvojio najviše Grand Slam naslova u povijesti muškog tenisa, ukupno 24 trofeja, dok je trenutačno prva tenisačica svijeta takve pehare osvajala u četiri navrata.