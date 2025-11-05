Đoković demantirao: ‘Nisam još odlučio hoću li na Masters u Torinu’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Vijest da je Novak Đoković odlučio igrati na završnom Mastersu u Torinu demantirao je on osobno.

“Ne znam odakle je Angelo dobio ovu informaciju, ali nije ju dobio ni od mene ni od mog tima”, osvrnuo se Đoković na riječi predsjednika Talijanskog teniskog saveza Binaghija.

“Poštujem ovu temu, ali odluku ću donijeti kada se ovaj turnir završi.”

To je najbolji tenisač svih vremena otkrio nakon uspješnog početka u Ateni i prve pobjede u karijeri protiv Alejandra Tabilla. Jasno je da Đoković najprije želi provjeriti može li izdržati napore igranja s najboljima na svijetu u Torinu prije nego što donese konačnu odluku.

POVEZANO Đoković upisao prvu pobjedu nad Čileancem i plasirao se u četvrtfinale ‘svoje’ Atene

S druge strane, to otežava situaciju preostalim kandidatima za plasman na ovaj turnir. Do sada je sedmorica sigurna – uključujući i Đokovića. Uz njega, to su još Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton i Alex de Minaur.

Kad bi Masters danas počeo, osmi sudionik bio bi Felix Auger-Aliassime. Međutim, kako Kanađanin ovaj tjedan ne igra, povukao se iz Metza kako bi izbjegao ozljedu, Lorenzo Musetti ga može prestići. Uvjet je da osvoji naslov u Ateni, gdje bi mu upravo Novak mogao biti protivnik u finalu.

Drugim riječima, ako Đoković odluči igrati u Inalpi areni, ime osmog sudionika ovisit će o ishodu atenskog turnira. U suprotnom, i Auger-Aliassime i Musetti putovat će u sjevernu Italiju.

Finale u Ateni igra se u subotu, a početak turnira u Torinu je u nedjelju. Vidjet ćemo hoće li organizatori pričekati Đokovićevu odluku ili će ždrijebati skupine ranije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.