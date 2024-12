Pratite na SK: Hrvatska saznala protivnika u Davis Cupu

Podijeli :

"Dobar je ždrijeb, daje nam otvorene šanse za prolaz, ako odradimo posao na visini zadatka. Par nam uvijek daje sigurnost i razliku. S optimizmom i veseljem čekamo susret, a ne treba sumnjati da ćemo suparniku pristupiti s maksimalnom ozbiljnošću", rekao je izbornik Velimir Zovko.

Hrvatski tenisači bit će domaćini Slovačkoj u tzv. Qualifier fazi Davis Cupa za 2025. godinu, odlučeno je na izvlačenju u Londonu u ponedjeljak. Igrat će se 31. siječnja i 1. veljače, ili 1. i 2. veljače. Mjesto odigravanja tog susreta bit će uskoro određeno.

Prvi reket Slovačke trenutno je Jozef Kovalík, 127. na ATP listi, koji je ove sezone kao kvalifikant došao do trećeg kola u Roland Garrosu (među ostalima svladao je Rusa Karena Hačanova), a ima i tri osvojena naslova na ATP Challengerima, uključujući Petrčane i Zadar. Na rang listi potom slijede Lukáš Klein (136.), Martin Kližan (306.), Miloš Karol (422.) i tako dalje.

Među igračima parova najbolje rangiran je 21-godišnji Karol, na 178. mjestu. Hrvatska je na izvlačenju bila postavljena za sedmog nositelja, na temelju plasmana na rang listi reprezentacija u Davis Cupu. U prethodnom okršaju ova dva sastava, u finalu u Bratislavi 20025., domaćini su bili Slovaci, pa je sada automatizmom domaćinstvo dobila Hrvatska.

Pobjednik će se plasirati među 14 sastava koji će zaigrati u drugom kolu sredinom rujna. To će biti 13 pobjednika iz Qualifiera te Nizozemska, koja je za rujansku fazu dobila pozivnicu te do tada ne treba igrati. Sedam pobjednika iz rujna te Italija kao branitelj naslova nastupit će u završnici u studenom. Domaćin tog turnira bit će

Italija, koja će organizirati završnice do 2027. godine.

Pobijedi li Slovačku, Hrvatska će u rujnu igrati s pobjednikom okršaja Francuska – Brazil.

