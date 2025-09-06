Pratite na SK: Ćorić zbog ozljede propušta Francuze u Osijeku

Podijeli :

xJuditxCartiel via Guliver

Hrvatsku tenisku reprezentaciju čeka Davis Cup susret protiv Francuske, koji počinje 12. rujna u osječkoj dvorani Gradski vrt.

Susret se igra u petak i subotu, 12. i 13. rujna, uz ukupno pet mečeva. Prvog dana na rasporedu su dva pojedinačna susreta s početkom u 16 sati, dok će se drugog dana igrati meč parova i još dva pojedinačna meča s početkom u 13 sati.

Međutim hrvatski izbornik Ivan Dodig na raspolaganju neće imati Bornu Ćorića koji će zbog ozljede ramena ipak propustiti ogled s Francuskom.

“Nažalost, zbog ozljede ramena koja me prati još od Pariza morat ću propustiti Davis Cup susret u Osijeku. Bilo mi je jako teško donijeti ovu odluku jer sam se veselio povratku u Davis Cup reprezentaciju, ali zdravlje mora biti na prvom mjestu. Dečki, sretno”, napisao je Ćorić na Instagramu.

Mečeve Davis Cupa pratite na Sport Klubu.