Cobolli glavni kandidat za slavlje u Umagu, Prižmić velika prijetnja favoritima

Subotnjim kvalifikacijskim mečevima započet će natjecanja na 36. izdanju jedinog hrvatskog turnira iz kalendara ATP Toura, punog naziva Plava Laguna Croatia Open Umag, na kojem će prva zvijezda i glavni kandidat za osvajanje trofeja biti 24-godišnji Talijan Flavio Cobolli, trenutačno 10. tenisač svijeta.

Ovogodišnji finalist Roland Garrosa je prije samo tri dana je poražen u četvrtfinalu Wimbledona od Britanca Arthura Feryja i postojala je opravdana bojazan da će preskočiti nastup u Umagu. No, Cobolli, kao i mnogi njegovi sunarodnjaci, prema Umagu ima poseban odnos pa nije želio propustiti priliku za nastup u ozračju koje je najbliže onome kakvo može osjetiti kad nastupa na talijanskim turnirima.

U Stella Marisu je prvi put zaigrao 2021., ali je ispao u prvom kolu kvalifikacija, što je ponovio i godinu poslije, a onda se 2023. kvalificirao i došao do osmine finala pobijedivši u prvom kolu glavnog turnira Marina Čilića. U osmini finala je završio svoj put na Croatia Openu i 2024., a prošle godine je preskočio Croatia Open iz razumljivog razloga, izabravši odlazak na turnir više kategorije (ATP 500) na tvrdoj podlozi u Washingtonu, na kojem je godinu prije bio finalist.

Prije dvije godine je u Umag došao kao 48. na ATP ljestvici i bio spominjan kao jedan od “favorita iz sjene”, no ove godine će sve oči biti uprte u njega. Opravdao je povjerenje koje mu je još prije godinu dana iskazao Novak Đoković kad mu je, nakon što ga je pobijedio u wimbledonskom četvrtfinalu, prorekao skorašnji uspon u Top 10 i dugogodišnji boravak u tom društvu. Sada će imati “metu na leđima”, jer će svi željeti pobijediti finalista Grand Slam turnira, tim više što se radi o Roland Garrosu.

Kao prvi nositelj Cobolli će biti slobodan u prvom kolu pa će imati još i dodatne dane za prilagodbu na zemljanu podlogu nakon tjedana provedenih na travi. No, nema sumnje da će proces prilagodbe biti brz, jer je zemljana podloga ona na kojoj se najbolje osjeća, na kojoj je osvojio dva od tri naslova u karijeri, i igrao četiri od šest finala.

Osim Cobollija, snažan talijanski adut će biti i 25-godišnji Matteo Arnaldi, polufinalist ovogodišnjeg Roland Garrosa, koji zbog želučane viroze nije bio sposoban izaći na dvoboj s Cobollijem za nastup u Grand Slam finalu. Arnaldi (ATP – 35.) je već bio polufinalist u Umagu, a te 2024. je na putu do polufinla u drugom kolu pobijedio baš Cobollija. No, za razliku od svog sunarodnjaka, još uvijek čeka na svoje prvo finale na ATP Touru.

Talijanskim aspiracijama će jedna od najvećih prijetnji biti 27-godišnji Španjolac Alejandro Davidovich Fokina koji je probojem do osmine finala u Wimbledonu zaradio povratak u Top 20. Prije nastupa u All England Clubu je skinuo sa sebe “prokletstvo” finala na ATP Touru, osvojivši prvi naslov na Mallorci. Netipično za španjolske tenisače, u svom životopisu, od šest finala ima samo jedno na zemljanoj podlozi, ali bilo mu je prvo i bilo je veliko – u Monte Carlu 2022. Pobijedio ga je Stefanos Tsitsipas. U Umagu će nastupiti prvi put.

I 26-godišnji Argentinac Tomas Martin Etcheverry (ATP – 32.) pripada skupini tenisača koji su ove godine došli do prvog naslova. Za razliku od Davidovicha Fokine kod njega se to dogodilo, očekivano, na zemljanoj podlozi u Rio de Janieru. Trebalo se dogoditi već 20 mjeseci prije na turniru u Lyonu, kad je u finalu propustio meč-loptu, ali zato je ovaj trijumf bio još slađi. Argentinski tenisači su na umaškom turniru bili važni protagonisti u prvom desetljeću 21. stoljeća, kad su imali generaciju predvođenu Guillermom Corijom i Davidom Nalbandianom.

Coria je bio pobjednik 2005., a godinu prije je naslov osvojio njegov imenjak Canas. Mariano Puerta je bio finalist 2000. Od Corije do 2024. u Umagu je još samo Guido Pella uspio doći do finala (2018.), a onda je Argentince na popis umaških pobjednika vratio Francisco Cerundolo pobijedivši u sjajnom, trosatnom finalu Lorenza Musettija.

Od igrača koji nisu u prvom redu favorita za naslov, ali će im biti velika prijetnja, izdvojit ćemo dvojicu iz “generacije 2005.” – domaću uzdanicu Dinu Prižmića i BelgijcaAlexanderaBlockxa. Dvojica suparnika još iz dječačkih i juniorskih dana, koji se još nisu našli u prilici igrati za trofej na ATP Touru, ove su sezone pokazali da je proces odrastanja pri kraju i da su sposobni nositi se s najboljima.

Dino Prižmić je u Umagu već dokazao da mu odgovaraju uvjeti u Stella Marisu. U tri nastupa je dvaput došao do četvrtfinala i nakon velike borbe gubio od kasnijih pobjednika turnira. Prije tri godine ga je u četvrtfinalu zaustavio Australac Alexei Popyrin, a prošle godine je bio jedini tenisač koji je uspio osvojiti set protiv Luciana Darderija na njegovom putu do trofeja.

Splićanin je ove godine doista zablistao na turniru Masters 1000 serije u Rimu, gdje je iz kvalifikacija došao do osmine finala, a na tom putu došao i do pobjede nad Novakom Đokovićem. Prava je šteta što u Roland Garrosu nije uspio iskoristiti prednost od dva seta koju je imao protiv Brazilca Joaa Fonsece u drugom kolu. U ovom tjednu je trebao igrati na Challengeru u rumunjskom Iasiju, ali je zbog lakše ozljede odustao od nastupa, želeći biti što spremniji za Croatia Open.

Alexander Blockx je već došao do 36. mjesta na ATP ljestvici, a možda bi njegov renking bio još i bolji da ga ždrijeb na tri od posljednja četiri turnira nije odveo na imenjaka Zvereva. Nijemac je bio koban za 21-godišnjeg Belgijca u polufinalu Mastersa u Madridu, potom ga je pobijedio i u trećem kolu rimskog Mastersa, da bi na njega naletio i u prvom kolu Wimbledona, gdje je Blockx imao prvi nastup nakon što je bez borbe predao meč drugog kola u Roland Garrosu.

Posebno impresivan bio je njegov put do polufinala u Madridu, gdje je nanizao pet pobjeda, a prije poraza od Zvereva pobijedio tada petog tenisača svijeta Felixa Auger-Aliassimea, bivšeg umaškog pobjednika Francisca Cerundola i trostrukog Grand Slam finalistu Caspera Ruuda.

Generaciji 2005. pripada i Osječanin Matej Dodig, dobitnik pozivnice za glavni turnir, koji je još uvijek na putu ka obrani naslova na Challengeru u obližnjem Trstu, čime je dokazao da na Croatia Open dolazi u odličnoj formi pa s nestrpljenjem očekujemo vidjeti što u takvom raspoloženju može u konurenciji na višoj razini.

Isto vrijedi i za preostala dva dobitnika pozivnice, juniorske osvajače Grand Slam naslova, 18-godišnjeg Slovenca Žigu Šeška i 17-godišnjeg Nijemca Nielsa McDonalda. Šeško će debitirati u Stella Marisu i nesumnjivo privući velik broj slovenskih navijača, a McDonald se s Umagom upoznao već prošle godine kad je nastupio u kvalifikacijama. Godinu dana stariji i zreliji pokušat će u debiju na ATP Touru doći i do prve pobjede.

Sve to, i još mnogo više, zapakirano je ove godine u šest dana glavnog turnira, nakon dvodnevnih kvalifikacija, a kulminirat će finalom u subotu, 18. srpnja, kad ćemo dobiti nasljednika prošlogodišnjeg pobjednika Luciana Darderija.