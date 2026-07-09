Matej Dodig dobio pozivnicu za ATP Umag, mladi Splićanin otpao zbog ozljede

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Za dva dana kreću kvalifikacije za ATP 250 turnir u Umagu, jedinom hrvatskom turniru u ATP kalendaru. Prilika je to za sve mlade hrvatske tenisače za osvajanje vrijednih ATP bodova.

Prošle godine su pozivnicu dobili Matej Dodig, Dino Prižmić i Mili Poljičak, a pobjedu u prvom kolu ostvario je Prižmić koji je došao i do četvrtfinala. U kvalifikacijama je nastupio Luka Mikrut koji je izgubio u finalnom kolu od Alvara Guillen Meze.

Ove godine Prižmić je svojim rankingom zaradio nastup u Umagu, a pozivnicu dobio je mladi Dodig koji će od jeseni nastupati za Sveučilište u Teksasu. Ovoga tjedna nastupa na ATP Challengeru u Trstu gdje je izborio četvrtfinale. Na tom turniru mladi Osječanin brani i naslov.

Što se tiče Mikruta, on će zbog ozljede ramena propustiti ovogodišnje izdanje.

Ostale dvije pozivnice još nisu poznate, a jedan od Hrvata trebao bi dobiti priliku. Postoji mogućnost da to budu Splićani Duje Ajduković i Mili Poljičak koji su već nastupali u Umagu dok bi mladi Emanuel Ivanišević možda mogao biti aktivan u kvalifikacijama.

U parovima će Hrvatsku sigurno predstavljati Nikola Mektić s Alexanderom Erlerom, a vjerojatno i još pokoja hrvatska kombinacija s pozivnicom.

Turnir je u posljednji čas otkazao Hubert Hurkacz koji je zadobio ozljedu na Wimbledonu u meču s Jan-Lennardom Struffom. Dvije zvijezde Flavio Cobolli i Alejandro Davidovich Fokina ipak nisu otkazali nastup iako su došli daleko na najprestižnijem turniru u svijetu tenisa.