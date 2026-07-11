VIDEO / Čilić za SK: S Pavićem sam se našalio, a Sinković se za Gem Set Hrvatska priprema već par mjeseci

Tenis 11. srp 202612:48 0 komentara

Humanitarni turnir Gem Set Hrvatska pod vodstvom Marina Čilića u nedjelju od 18 sati pratite ekskluzivno na Sport Klubu 2. Upravo je Čilić gostovao u emisiji Jutro SK kod našeg Josipa Juraja Pajvota i najavio spektakl u Karlovcu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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