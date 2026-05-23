Đoković: Nisam dio bojkota na Roland Garrosu

Novak Đoković na Roland Garrosu komentirao je bojkot medija koji su pokrenuli pojedini tenisači i tenisačice nezadovoljni smanjenjem premija unatoč velikim prihodima organizatora turnira.
Srpski tenisač naglasio je kako nije sudjelovao u toj inicijativi te da zbog toga ne može detaljnije govoriti o cijelom procesu.
“Ne, nisam dio toga. Ne mogu komentirati nešto u čemu nisam sudjelovao. Nisam bio dio procesa, razgovora, planiranja ili donošenja odluke”, rekao je Đoković.
Ipak, ponovno je istaknuo da podržava borbu za bolji status igrača, posebno onih koji nisu u samom vrhu svjetskog tenisa.
“Uvijek sam bio na strani igrača i pokušavao se zalagati za njihova prava i bolju budućnost. Ali ne samo za najbolje igrače, nego za igrače svih rangova, na svim razinama, posebno za one u muškoj i ženskoj konkurenciji koji su slabije rangirani i često budu zaboravljeni”, poručio je.
Đoković smatra kako se previše pažnje posvećuje zaradi najboljih tenisača, dok se zanemaruje činjenica da velik broj profesionalnih igrača teško živi od tenisa.
“Često govorimo o smanjenju nagradnih fondova, o tome koliko najbolji igrači zarađuju ili ne zarađuju, ali skloni smo zaboraviti koliko je malo ljudi koji zaista žive od ovog sporta”, rekao je.
Dodao je kako smatra da o toj temi treba otvoreno razgovarati, umjesto da se nezadovoljstvo izražava šutnjom i bojkotima.
“Ako želimo njegovati budućnost, ako želimo da igrači napreduju zahvaljujući ovom sportu, a ne samo da preživljavaju, moramo razgovarati o tome kako razvijati tenis na osnovnoj profesionalnoj razini”, dodao je.
