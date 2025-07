Čilić je veliki autsajder protiv Drapera, ali ova statistika mu ide u prilog

Podijeli :

AP Photo/Tim Ireland via Guliver

Marin Čilić je protiv Raphaela Collignona upisao svoju prvu pobjedu na Wimbledonu još od 2021. godine kada je došao do trećeg kola najstarijeg turnira na svijetu. Tada ga je porazio Danil Medvjedev, tadašnji drugi nositelj, a sada bi mu zadatak trebao biti još teži. Iako je Jack Draper četvrti na ATP ljestvici, on je svojevrsni specijalist za travu te je nakon Carlosa Alcaraza, Jannika Sinnera i Novaka Đokovića favorit za osvajanje Wimbledona. No, jedna stvar ide u prilog Čiliću.

Draper je ljevoruki tenisač što je u teniskom svijetu veliki benefit. Sjetimo se samo Rafaela Nadala koji je ciljano postao ljevak iako je prirodno dešnjak. To mu je omogućilo višestruko osvajanje Grand Slamova. Međutim, Čilić ima oružje za ljevake.

U karijeri je Čilić 134 puta igrao s ljevorukim tenisačima, a slavio je u čak 94 navrata. Uspješnost je to od 70% što je zavidna brojka za nečiju karijeru. Jedna od većih “žrtava” Čilića bio je Fernando Verdasco kojega je Međugorac porazio čak 10 puta.

Uz to je upisao i dvije pobjede protiv Nadala što je i Čilićev najbolji učinak protiv “Velike trojke”. U devet mečeva slavio je dva puta dok je protiv Rogera Federera u 11 mečeva slavio samo jednom dok je Novaka Đokovića porazio dva puta u 21 meču.

