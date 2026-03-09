Četvrta tenisačica svijeta morala predati meč u Indian Wellsu

Amerikanka Coco Gauff, četvrta tenisačica svijeta, predala je u nedjelju meč trećeg kola teniskog turnira u Indian Wellsu, protiv Filipinke Alexandre Eale.

Dvadesetogodinja Eala (WTA-32.) vodila je 6:2, 2:0 kada je Gauff predala meč zbog ozljede lijeve podlaktice.

Gauff je pozvala trenera u prvom setu kada je gubila 2:5, ali nije uspjela vratiti formu.

Eala će se u utorak u osmini finala igrati protiv Čehinje Linde Noskove (WTA-14.).

