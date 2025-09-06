Čeka nas spektakl u finalu US Opena: Evo kako kladionice vide okršaj Alcaraza i Sinnera

Podijeli :

Antoine Couvercelle via Guliver

Finale US Opena bit će treće na Grand Slamu koje će igrati dva najbolja tenisača svijeta, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Na Roland Garrosu smo gledali jedan od bolji mečeva u povijesti tenisa. Taj susret je pripao Španjolcu, a mjesec dana kasnije je u Wimbledonu bolji bio Sinner. Poučeni time, teniski fanovi očekuju izjednačen meč, a tako nekako susret vide i kladionice.

Na prvog igrača svijeta Sinnera kladionica je postavila kvotu 1,75 što bi u postotcima bilo 57%. Tako Alcarazu daju 43% šanse za pobjedu. Ovo će im biti 15. susret u karijeri, a trenutno je 9-5 u pobjedama za Alcaraza.

Alcaraz lakoćom pobijedio Đokovića i izborio finale US Opena Sinner preko Kanađanina stigao do novog okršaja s Alcarazom u finalu Grand Slama

Posljednji put su se sreli u finalu Mastersa u Cincinnatiju, a tamo je nakon 5:0 za Alcaraza, Sinner predao meč. Zanimljivo je da Alcaraz vodi 6-2 na tvrdoj podlozi koja bi mu nominalno trebalo biti najlošija, a Sinneru najbolja.

Bit će ovo drugi susret Alcaraza i Sinnera na US Openu. Prije tri godine igrali su četvrtfinale, a tada je Španjolac u pobjedi s 3-2 u setovima spasio i meč-loptu. Te godine je Alcaraz osvojio svoj prvi Grand Slam te je tada preuzeo i prvi poziciju na ATP ljestvici. I ovaj put će Alcaraz moći preuzeti prvo mjesto na ljestvici.