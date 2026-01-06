Borna Gojo pobjedom na Challengeru u Indiji otvorio novu tenisku sezonu

Podijeli :

U rano jutro od šest sati i 30 minuta po hrvatskom vremenu na teren u indijskom Bengaluruu je izašao Splićanin Borna Gojo. Njegov protivnik u prvom kolu ATP Challengera bio je domaći tenisač Karan Singh, 466. igrač svijeta. Splićanin protiv njega nije imao problema te je s 2-0 u setovima upisao sigurnu pobjedu.

U prvom setu egal je trajao do 2:2 kada je Gojo prvi put u meču zaprijetio Indijcu. Stigao je Splićanin do prve break lopte koju je i iskoristio za 3:2. Do kraja seta Gojo nije izgubio niti jedan gem što je značilo da je Singhu još jednom oduzeo servis. Bilo je to kod vodstva 4:2, a nakon breaka Splićanin je bez izgubljenog poena odservirao za 6:2.

U drugoj dionici vidjeli smo samo jedan break. U sedmom gemu seta Splićanin je uspio slomiti otpor Singha te je poveo s 4:3. Do kraja meča obojica tenisača su čuvala svoje servise, a to je značilo i pobjedu Goje od 6:2, 6:4.

Ovim slavljem Gojo je odlično otvorio novu tenisku sezonu te se plasirao u drugo kolo Challengera u Bengaluruu. Tamo čeka pobjednika meča između Cedrica Marcela Stebea i Maxa Houkesa.