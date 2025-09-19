BJK Cup: Italija izborila treće uzastopno finale

Podijeli :

(AP Photo/Andy Wong)

Tenisačice Italije preokretom su stigle do pobjede 2-1 protiv reprezentacije Ukrajine u prvom polufinalnom dvoboju završnog turnira Billie Jean King Cupa kojem je domaćin kineski Shenzhen, čime su došle do novog finala ovog natjecanja.

Pokretačica preokreta bila je najbolja talijanska tenisačica Jasmine Paolini koja je, nakon pobjede Marte Kostjuk nad Elisabettom Cocciaretto (6:2, 6:3), svladala Elinu Svitolinu s 3:6, 6:4, 6:4 te tako izjednačila rezultat na 1-1.

U odlučujućoj igri parova Paolini je udružila snage sa Sarom Errani, a aktualne olimpijske pobjednice su sa 6:2, 6:3 svladale Ljudmilu Kičenok i Martu Kostjuk i odvele braniteljice naslova u finale.

Talijanskim tenisačicama je ovo treće uzastopno finale u novom formatu natjecanja, a ukupno osmo u povijesti. Prošle godine su na finalnom turniru u Malagi u meču za naslov svladale reprezentaciju Slovačke, a u Shenzhenu će se za trofej boriti protiv pobjednica drugog polufinala, u kojem će se u subotu sastati reprezentacije SAD-a i Velike Britanije.