Mladi Amerikanac izborio svoje prvo polufinale AO, tamo ga čeka svjetski broj jedan

Američki 22-godišnji tenisač Ben Shelton (ATP - 20.) po prvi put u karijeri izborio je nastup u polufinalu Australian Opena svladavši u srijedu u četvrtfinalnom dvoboju 29-godišnjeg Talijana Lorenza Sonega (ATP - 55.) sa 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4) za tri sata i 50 minuta igre.

Sheltonu je to drugo polufinale na Grand Slam turnirima, a prvo nakon što je među četvoricom najboljih bio na US Openu 2023.

Bio je ovo treći međusobni dvoboj Sonega i Sheltona u kojem je Amerikanac stigao do druge pobjede, uzvrativši Talijanu za poraz u 3. kolu Roland Garrosa 2023. Oba meča koja su odigrali na tvrdoj podlozi, otišla su na Sheltonovu stranu.

Shelton je do ključnog ‘breaka’ u prvom setu došao u devetom gemu, ali prethodno je spasio tri ‘break’-lopte koje je Sonego imao u šestom gemu. Amerikanac je u drugom setu poveo 5-3, ali je dopustio Talijanu da dođe do 5-5. Međutim, u 11. gemu je još jednom došao do ‘breaka’ i potvrdio ga za prednost od 2-0 u setovima.

Sonego nije klonuo. Oduzetim servisom u desetom gemu trećeg seta osvojio je tu dionicu meča. Napeto je bilo u četvrtom setu. Shelton je spasio ‘break’-loptu u šestom gemu, a propustio dvije kod rezultata 5-5. Ipak, izbjegao je igranje petog seta tako što je od 4-4 u ‘tie-breaku’ nanizao tri poena za pobjedu.

Presudile su neiznuđene pogreške kojih je Sonego napravio 55, a Shelton 33. Razlika je bila najveća u četvrtom setu, kad je Sonego pogriješio 18 puta, a Shelton samo sedam, tako da Talijanu nije pomoglo što je imao šest izravnih poena više (26-20) u toj dionici meča, odnosno devet više u cijelom meču (63-54).

Sonego je po prvi put u karijeri igrao u četvrtfinalu na Grand Slam turniru, dok je Sheltonu ovo bilo treće četvrtfinale, a drugo u Melbourne Parku, gdje ga je prije dvije godine u toj fazi turnira svladao sunarodnjak Tommy Paul.

Sheltonov polufinalni suparnik će biti najbolji igrač na svijetu, Jannik Sinner, koji je s lakoćom svladao Australca Alexa de Minaura sa 6:3, 6:2 i 6:1.