Čilić bio pred povratkom, a onda sve prokockao i ostao bez osmine finala Australian Opena

Ruud je bolje otvorio meč i ranim breakovima osigurao prva dva seta, dok Čilić nije uspio iskoristiti brojne break-lopte koje je imao u završnicama setova.

U trećem setu hrvatski tenisač podigao je razinu igre, prvi put oduzeo servis Norvežaninu i vratio se u meč.

U četvrtom setu Čilić je poveo breakom za 4:3, no Ruud je odmah uzvratio i potom iskoristio pad u igri hrvatskog tenisača.

Čilić je kod 5:6 servirao za tie-break i imao 40:0, ali je izgubio pet poena zaredom, što je Ruudu donijelo pobjedu i plasman u osminu finala protiv osmog nositelja Bena Sheltona.