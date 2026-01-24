Čilić bio pred povratkom, a onda sve prokockao i ostao bez osmine finala Australian Opena

Marin Čilić (37) oprostio se od Australian Opena u trećem kolu porazom od 12. nositelja Caspera Ruuda, koji je nakon nešto više od tri sata slavio 6:4, 6:4, 3:6, 7:5.
Ruud je bolje otvorio meč i ranim breakovima osigurao prva dva seta, dok Čilić nije uspio iskoristiti brojne break-lopte koje je imao u završnicama setova.
U trećem setu hrvatski tenisač podigao je razinu igre, prvi put oduzeo servis Norvežaninu i vratio se u meč.
U četvrtom setu Čilić je poveo breakom za 4:3, no Ruud je odmah uzvratio i potom iskoristio pad u igri hrvatskog tenisača.
Čilić je kod 5:6 servirao za tie-break i imao 40:0, ali je izgubio pet poena zaredom, što je Ruudu donijelo pobjedu i plasman u osminu finala protiv osmog nositelja Bena Sheltona.
