VIDEO / Federerovi sinovi gledali osminu finala u Šangaju, Medvedev dobio borbu s grčevima i pobijedio Tiena

Ruski tenisač Daniil Medvedev posljednji je četvrtfinalist ATP Masters 1000 turnira u Šangaju. U srijedu je u susretu osmine finala bio bolji od američkog tenisača Learnera Tiena s 2-1 u setovima. Meč su s tribina pratili mladi sinovi Rogera Federera. Kamera je Lea i Lennyja uhvatila u desetom gemu prvog seta.

Prvi set imao je nekoliko preokreta. Početak seta bolje je otvorio Tien, ali to nije uspio naplatiti. Na kraju mu se to obilo o glavu jer je kod 4:4 izgubio svoj servis te je Medvedev dobio servis za set.

Rus ipak ne uspijeva zaključiti set te se Amerikanac vraća, a onda kod 6:5 ima i set-loptu. No, Medvedev spašava to i nakon dramatičnog tie-breaka koji je završio 8-6 dolazi do vodstva od 1-0 u setovima.

U drugom setu se Rus brzo odvojio na 3:0 te je imao i dvije vezane break lopte za 4:0. Međutim, tada na scenu stupa neki drugi Medvedev koji vraća Tiena u set, a samim time i meč. Tien je poravnao na 3:3, a potom je novim greškama Rusa došao i do breaka. Uspio se Medvedev ponovno fokusirati te je nakon zaostatka 5:3 osvojio tri gema i došao na gem od pobjede, ali ipak na returnu. Nije napravio break za pobjedu, a jedan od razloga bili su grčevi koji su ga u drugom meču u nizu zaustavili protiv Tiena.

Tie-break je američki tenisač osvojio lakoćom, sa 7-1, a potom je u pauzi između setova Medvedev primio medicinsku pomoć. To mu je pomoglo u kretanju te je meč ponovno bio izjednačen. Uspio je Rus slomiti meč kod 4:4, a onda je odservirao za pobjedu 7:6(6), 6:7(1), 6:4 i prolaz u četvrtfinale.

Tamo ga čeka raspoloženi Alex de Minaur koji je s 2-0 u setovima bio bolji od Nuna Borgesa. Četvrtfinale su u gornjem dijelu ždrijeba izborili i Arthur Rinderknech te Felix Auger-Aliassime. Francuz je s 2-0 bio bolji od Jirija Lehečke dok je Kanađanin neočekivano lako, sa 6:4, 6:2, bio bolji od Talijana Lorenza Musettija.

Preostali parovi četvrtfinala su:

Novak Đoković – Zizou Bergs

Holger Rune – Valentin Vacherot

Oni će svoje mečeve igrati u četvrtak ujutro.

