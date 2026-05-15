Dalibor Bagarić za SK: Jokić je za mene MVP lige, evo i zašto

Dok u NBA ligi traje doigravanje za prvaka, svoje viđenje za Sport Klub podijelio je Dalibor Bagarić, jedan od rijetkih hrvatskih košarkaša s NBA iskustvom. Bagarić, koji je početkom 2000-ih nosio dres Chicago Bullsa nakon što je izabran kao 24. pick na draftu, dio je generacije koja je Hrvatsku uvrstila među zemlje s ukupno 22 igrača u najjačoj ligi svijeta.

U razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na aktualni NBA play-off, izdvojivši momčad koja po njegovu mišljenju jedina ima realne šanse ozbiljnije zaprijetiti aktualnim prvacima, Oklahoma City Thunder.

Na početku razgovora na pitanje kako Oklahoma City Thunderi brane naslov te može li ih uopće netko ugroziti nakon uvjerljivih 4-0 u prve dvije runde doigravanja, Dalibor Bagarić za Sport Klub je rekao:

“Može i to sigurno San Antonio. Ako prođu seriju s Minnesotom, mislim da hoće. Igrača kao što je Wemby teško može Oklahoma zaustaviti. Oklahoma ima jednu jako, jako dobru ekipu. Dobru kemiju imaju u ekipi jer nemaju nekog razvikanog superstara, nego se vidi da igraju timski. Njima jedino tko može napraviti ove godine poteškoće je San Antonio. A to ćemo tek vidjeti.”

Tema razgovora bio je i potencijalni MVP, odnosno najkorisniji igrač NBA sezone. U konkurenciji su Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić i Victor Wembanyama, a Bagarić ima svog favorita.

Prije toga osvrnuo se i na Luku Dončića, koji je bio najbolji strijelac lige, ali ga je ozljeda spriječila da pomogne Los Angeles Lakers u doigravanju:

“Kad je Luka odlazio u NBA, očekivao sam da će ovako igrati jer on ima takav mentalitet. On je winner! On je igrač, on je skorer i winner i ne voli gubiti. To se vidi na njemu. On svaku utakmicu igra najbolje, ok, možda ne u obrambenom dijelu, ali zato igra u napadačkom. Ali zato i tamo i dovedem. A što se tiče MVP-a, mislim da je tu Nikola Jokić za mene MVP lige! I to bez obzira što je ispao u prvom krugu play-offa s Denverom. Evo zašto. On je tu ekipu Denvera, koja je bila dosta oslabljena ove godine zbog ozljeda, nisu igrali dobro i promijenili su trenera, vodio cijelu godinu. Imao je triple-double prosjek i on je kompletan igrač koji i šutira, i dodaje, i igra obranu.”

U ostatku razgovora, koji možete pogledati u videoprilogu, Bagarić se osvrnuo na veliku borbu u Istočnoj konferenciji, s posebnim naglaskom na New York Knicks, koji su ga posebno oduševili.

Za kraj je otkrio i tko je njegov favorit za naslov NBA prvaka 2026. godine.