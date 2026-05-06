Prošlogodišnji četvrtfinalist ispao u prvom kolu Rima

xRicardoxLarreinax via Guliver

Prošlogodišnji četvrtfinalist rimskog Mastersa Poljak Hubert Hurkacz (ATP - 53.) poražen je u srijedu u prvom kolu turnira na zemljanoj podlozi u Foro Italicu, gdje ga je svladao Nijemac Yannick Hanfmann (ATP - 59.) sa 6-7 (3), 7-6 (2), 6-2.

Hurkacz je nakon prošlogodišnjeg uspješnog nastupa u Rimu zadobio ozljedu koljena na turniru u Ženevi, gdje je u finalu poražen od Novaka Đokovića te je do kraja sezone odigrao još samo jedan meč u Roland Garrosu i jedan na travi u nizozemskom ‘s-Hertogenboschu.

U ovoj sezoni igra s promjenjivim uspjehom, a rezultati su mu se počeli popravljati od prelaska na zemljanu podlogu. Tako je u Monte Carlu prvi put u ovoj godini prošao dva kola na ATP Touru, a uoči nastupa u Rimu je igrao u finalu Challengera u Cagliariju.

Hurkacz je zbog spomenute ozljede morao otkazati prošlogodišnji nastup na umaškom Croatia Openu, na kojem bi trebao nastupiti ove godine.