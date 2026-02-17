Poraz Čilića na otvaranju Delray Beacha

Marin Čilić zaustavljen je u prvom kolu ATP 250 turnira u Delray Beachu.
Nakon što je prošlog tjedna na ATP 500 turniru u Dallasu izborio polufinale i vratio se među 50 najboljih tenisača svijeta, hrvatski je tenisač bez predaha preselio iz Teksasa na Floridu, no ondje nije uspio nastaviti pobjednički niz.
Bolji od njega bio je sedmi nositelj Brandon Nakashima, koji je slavio sa 7:6(4), 7:6(5) nakon dva sata i 14 minuta igre. U dva iznimno tijesna seta nije bilo nijednog breaka, pa je odluka pala u tie-breakovima.
Presudile su nijanse, ali i veći broj pogrešaka hrvatskog tenisača. Čilić je upisao 34 neprisiljene greške, dok ih je Nakashima imao 22, što se na kraju pokazalo ključnim u izjednačenom dvoboju.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!