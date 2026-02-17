Poraz Čilića na otvaranju Delray Beacha

Nakon što je prošlog tjedna na ATP 500 turniru u Dallasu izborio polufinale i vratio se među 50 najboljih tenisača svijeta, hrvatski je tenisač bez predaha preselio iz Teksasa na Floridu, no ondje nije uspio nastaviti pobjednički niz.

Bolji od njega bio je sedmi nositelj Brandon Nakashima, koji je slavio sa 7:6(4), 7:6(5) nakon dva sata i 14 minuta igre. U dva iznimno tijesna seta nije bilo nijednog breaka, pa je odluka pala u tie-breakovima.

Presudile su nijanse, ali i veći broj pogrešaka hrvatskog tenisača. Čilić je upisao 34 neprisiljene greške, dok ih je Nakashima imao 22, što se na kraju pokazalo ključnim u izjednačenom dvoboju.