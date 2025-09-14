Poljičak ostao bez prve single titule na Challenger razini, predao je u finalu

Podijeli :

Goran Sebelic / CROPIX via Guliver Images

Hrvatski tenisač Mili Poljičak nije okrunio odličan tjedan na ATP Challenger turniru u rumunjskom Targu Muresu titulom pobjednika, u finalu je predao meč Argentincu Marcu Trungellitiju.

Iskusni 35-godišnji Argentinac, koji se trenutačno nalazi na 150. mjestu na ATP ljestvici, dominirao je tijekom prvog seta kojeg je dobio s uvjerljivih 6-1, a tada je hrvatski tenisač predao finale.

Poljičku je to bio drugi finalni meč na ATP Challenger razini u karijeri i drugi poraz. Ranije tijekom nedjelje je igrao finale parova s Austrijancem Oberleitnerom te su slavili ukupnu pobjedu nakon 6-0, 6-3 protiv domaćih igrača Dumitrua i Tomescua.

Poljičak može biti zadovoljan kompletnim nastupom te će na novoj ljestvici prilično popraviti svoj ranking, prije dolaska na turnir u Targu Muresu bio je 406. na svijetu.